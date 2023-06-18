Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Опубликованы кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале Министерства обороны России.

Отмечается, что украинские танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты были уничтожены огнем российских артиллеристов. Корректировка огня и контроль точности при этом велись операторами беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщали, что наиболее активно ВСУ наступают на запорожском направлении. Уточнялось, что для наступления украинским войскам удалось сосредоточить порядка трех батальонных групп, усиленных танками и бронемашинами.