Изменникам подсказали способ вернуть доверие партнера

Metro: совместный отпуск или переезд помогут восстановить отношения после измены

Совместный отпуск или переезд в другой город помогут восстановить доверие после измены, считает эксперт по отношениям Лаура Коллинз. Способ вернуть партнера она подсказала в авторской колонке для издания Metro.

За советом к Коллинз обратился читатель, который изменил жене с незнакомой девушкой на мальчишнике. Он рассказал, что признался в неверности следующим утром, поскольку отпираться было бесполезно: он не ночевал дома, а на его шее остался след адюльтера.

Потребовалось более трех недель извинений, чтобы она приняла меня обратно. Но проблема в том, что теперь, когда я вернулся, она все время твердит о моей неверности. Я извинялся снова и снова, я покупал цветы и готовил ужин, но она все равно подкалывает меня и отпускает неприятные замечания из письма к Лауре Коллинз

Коллинз посоветовала уставшему от упреков мужчине признать, что он причинил сильную боль и запастись терпением. Однако она также отметила, что восстановить отношения в одиночку невозможно, поэтому, по ее мнению, нападки супруги должны через некоторое время прекратиться.

Честно взгляните на причину измены и пытайтесь вернуть доверие лишь в случае, если уверны, что произошедшее было ошибкой и больше никогда не повториться Лаура Коллинз эксперт по отношениям

Коллинз также посоветовала съездить вместе в отпуск или переехать в другой город, чтобы наладить отношения. Однако, если все усилия окажутся напрасными, она предложила расстаться.

Ранее Лаура Коллинз посоветовала женщине наслаждаться одиночеством после того, как от нее ушел изменивший ей партнер. Эксперт призвала не пытаться спасти отношения со лжецом.