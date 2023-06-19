Китай отказал США в восстановлении каналов связи между военными

Блинкен: Китай не согласился на восстановление каналов связи между военными руководствами

Китай не согласился на восстановление ранее прерванных каналов связи между военными руководствами США и КНР. О результатах переговоров Пекина и Вашингтона заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Что касается каналов связи между военными, то это вопрос, который я неоднократно поднимал в ходе этого визита. Я считаю, что наличие таких каналов жизненно важно, и это подчеркивается недавними инцидентами в воздушном пространстве и на море. На данный момент Китай не согласился продвигаться в этом направлении», — признал дипломат.

Ранее Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с КНР. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

В свою очередь Си Цзиньпинь прокомментировал состоявшуюся беседу с Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо».