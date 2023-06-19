Врач оценил вероятность вспышки холеры после разрушения Каховской ГЭС

Иммунолог Крючков: существует высокий риск вспышки холеры в Николаевский области

Риск вспышки холеры после разрушения Каховской ГЭС в Николаевской области является крайне высоким. Препятствовать этому можно только с помощью завоза питьевой воды, антибиотиков, вакцин, средств гигиены и других мер, но для этого необходима налаженная логистика. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Риск распространения

«Риск распространения холеры очень существенный. Территория является эндемичной для возбудителя, так что, когда происходят такие события, катастрофы, о себе дают знать не только кишечная палочка, шигеллез и другие болезни, но и холера», — сказал Крючков.

По его словам, примеров, когда холера распространялась на фоне неких катастроф, достаточно много. В Турции болезнь распространилась после землетрясения, в Сирии, стране непрекращающихся конфликтов, с холерой не могли справиться несколько лет.

Предотвращение эпидемии

Это особо опасная инфекция. У части людей она протекает крайне тяжело, с выраженной дегидратацией. В современных условиях смертей удается избежать при наличии лекарств, медработников, снабжения и, главное, очистки питьевой воды, употребления очищенных продуктов питания, ликвидации скученности в лагерях беженцев Николай Крючков иммунолог

В подавляющем большинстве случаев, как рассказал Крючков, холера излечима. Это уже не такое грозное заболевание, как 30-40 лет назад. С другой стороны, сам факт вспышки уже говорит о невозможности соблюдения ряда гигиенических мер, а, значит, и о высокой вероятности опасных последствий.

«Уже понятно, что источники питьевой воды заражены, у людей нет возможности полноценно соблюдать правила гигиены. Плюс скученность. Дальше необходимо решать вопрос с поставкой средств регидратационной терапии, а также с ввозом антибиотиков и вакцин, которых, скорее всего, недостаточно. Кроме того, вода должна завозиться в виде емкостей. Понятно, что для этого требуется налаженная логистика», — объяснил иммунолог.

Ранее сообщалось, что в пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры. Специалисты рассказали, что сам холерный вибрион не выявлен, но найден холеровидный вибрион — его считают маркером возможного наличия холерного вибриона.

Дамба на Каховской ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.