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12:22, 19 июня 2023Ценности

Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте

Блогерша Настя Ивлеева показала фигуру в джинсовом мини-платье с декольте

Фото: @nastyaivleeva

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует напротив деревянного дома в наряде из денима. Инфлюэнсера запечатлели в джинсовом мини-платье с частично обнажавшим ее грудь декольте в сочетании с оверсайз-курткой из того же материала. В качестве обуви она выбрала черные сапоги-казаки, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца, массивные цепи и каффы.

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Подписчики оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под публикацией. «Просто нереальная», «Богиня», «Какие формы», «Такую фигуру надо показывать чаще», «Смак», «Какая красивая», — высказывались фанаты.

В мае Анастасия Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей. 32-летняя знаменитость записала видео в сторис, в начале которого показала черную кожаную коробку, оформленную ремнем с серебристой пряжкой. После ее вскрытия телезвезда продемонстрировала на камеру мюли. Известно, что стоимость данной модели составляет 1290 долларов (108 тысяч рублей).

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    Карина Черных
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