Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:14, 19 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области назвали возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда ВСУ будут отодвинуты дальше

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, восстановление станции может начаться, когда украинские войска будут отодвинуты на безопасное расстояние, «после достижения целей СВО или даже раньше». «Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма», — пояснил Сальдо, назвав ситуацию принципиальным вопросом.

При этом Сальдо отметил, что конкретные планы и проекты будут составляться позже.

В ночь на 6 июня Каховская ГЭС была повреждена и начала разрушаться. Пострадала опора плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению прилежащих территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. Сколько Киев должен кредиторам?
    «Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS
    ВСУ лишились на южнодонецком направлении больше половины личного состава
    В Херсонской области назвали возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС
    Психолог назвала способы завести разговор с партнером о ролевых играх в постели
    Бывшая модель сбросила пять килограммов и раскрыла эротический секрет похудения
    В Британии начали тестировать первые напечатанные ракетные двигатели
    Неизвестные подожгли релейные шкафы в Москве
    Пьяный украинец избил в Чехии женщину из-за сигареты
    Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении пяти комплексов Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.