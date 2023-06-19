В Херсонской области назвали возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда ВСУ будут отодвинуты дальше

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, восстановление станции может начаться, когда украинские войска будут отодвинуты на безопасное расстояние, «после достижения целей СВО или даже раньше». «Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма», — пояснил Сальдо, назвав ситуацию принципиальным вопросом.

При этом Сальдо отметил, что конкретные планы и проекты будут составляться позже.

В ночь на 6 июня Каховская ГЭС была повреждена и начала разрушаться. Пострадала опора плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению прилежащих территорий.