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01:03, 19 июня 2023Россия

Ливень во Владикавказе подтопил дома

Шесть частных домов подтопило во Владикавказе из-за сильного ливня

Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии

Во Владикавказе из-за сильного ливня подтопило домовладения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в Telegram.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий подтопленными оказались частные домовладения и один многоквартирный дом. «Всего подтоплено шесть частных жилых домов, где проживало 11 человек, все эвакуированы к родственникам», — говорится в сообщении. Также спасатели эвакуировали двух человек, оказавшихся в водной ловушке в автомобиле.

Кроме того, в двух населенных пунктах произошло нарушение электроснабжения. Отмечается, что службы экстренного реагирования проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что администрация Владикавказа ввела режим ЧС из-за мощного ливня. Непогода в Северной Осетии бушует уже несколько дней, идут ливни с градом. Улицы превратились в реки, потоками воды сносит машины.

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    Марина Совина
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