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18:55, 18 июня 2023Россия

В российском городе ввели режим ЧС из-за мощного ливня

Администрация Владикавказа ввела режим ЧС из-за мощного ливня

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Во Владикавказе из-за мощного ливня ввели режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского города в Telegram-канале.

«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Уже несколько дней в Северной Осетии бушует непогода, идут ливни с градом. Улицы превратились в реки, потоками воды сносит машины.

В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный, 50 метров дороги в районе Кувандона перекрыло селевым потоком. Также произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

14 июня затопило Сочи. Из-за ливней в Хостинском районе река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание.

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    Евгения Куликова
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