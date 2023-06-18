В российском городе ввели режим ЧС из-за мощного ливня

Администрация Владикавказа ввела режим ЧС из-за мощного ливня

Во Владикавказе из-за мощного ливня ввели режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского города в Telegram-канале.

«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Уже несколько дней в Северной Осетии бушует непогода, идут ливни с градом. Улицы превратились в реки, потоками воды сносит машины.

В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный, 50 метров дороги в районе Кувандона перекрыло селевым потоком. Также произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

14 июня затопило Сочи. Из-за ливней в Хостинском районе река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание.

