Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе

Минобороны России: дрон-камикадзе уничтожил западный танк ВСУ на запорожском направлении

Российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного образца с применением дрона-камикадзе. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Боестолкновение произошло на запорожском направлении. Оборонное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Ранее российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении. Также в ночь на 19 июня армия России нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

