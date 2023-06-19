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22:22, 19 июня 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе

Минобороны России: дрон-камикадзе уничтожил западный танк ВСУ на запорожском направлении

Российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного образца с применением дрона-камикадзе. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Боестолкновение произошло на запорожском направлении. Оборонное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Ранее российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении. Также в ночь на 19 июня армия России нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Марина Совина
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