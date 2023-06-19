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13:02, 19 июня 2023Путешествия

Пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и сорвал рейс

Подозреваемый в употреблении алкоголя пилот Delta Air Lines сорвал рейс

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Пилот пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines напился перед вылетом и сорвал рейс. Подробностями истории поделилось издание BNO News.

Как сообщает источник, Boeing 767 должен был вылететь из Эдинбурга в Нью-Йорк 16 июня. Однако рейс отменился из-за того, что пилота заподозрили в употреблении алкоголя и наркотиков. Отмечается, что 61-летний сотрудник авиакомпании был арестован примерно за полчаса до вылета, когда все пассажиры уже были на борту.

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Представитель правоохранительных органов пояснил, что пилот мог нарушить местный закон о безопасности на транспорте, принятый в 2003 году. Согласно этому документу, уровень алкоголя в крови членов экипажа не должен превышать показатель 0,02. Для сравнения у водителей эта цифра равна 0,08.

В издании говорится, что официальной информации о том, насколько пьян был пилот и как его поймали, не поступало. Мужчине предъявлено обвинение, теперь он должен будет предстать перед судом. В авиакомпании Delta Air Lines подтвердили, что один из членов ее экипажа был задержан в аэропорту Эдинбурга. Они принесли свои извинения пассажирам и организовали их пересадку на другие рейсы.

Ранее стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами и пошла под суд за ложь. 47-летняя Даниэла Карбоне (Daniela Carbone) позвонила с мобильного телефона дочери сотрудникам аэропорта и авиакомпании, так как захотела сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Во время звонка голос женщины был изменен, однако через неделю полиции удалось выйти на ее след и задержать.

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    Марина Черняк
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