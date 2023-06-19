Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 19 июня 2023Силовые структуры

Устраивавшего скандалы в ресторанах экс-участника «Дома-2» выпустили из СИЗО

Суд выпустил из СИЗО экс-участника «Дома-2» Джавадова, устраивавшего скандалы в ресторанах

Фото: Екатерина Тычинина / Сетевое издание «Мгорск.ру»

Калининский районный суд Челябинска освободил из СИЗО бывшего участника «Дома-2» и блогера Альфреда Джавадова, устраивавшего скандалы в ресторанах. Об этом сообщил URA.RU источник.

Ему изменили меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест, несмотря на ходатайство следствия, которое просило продлить срок ареста Джавадову.

В декабре 2022 года сообщалось, что на экс-участника телешоу, помимо обвинения в хулиганстве, возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. По данным правоохранителей, он под видом оплаты штрафа незаконно взял в ресторане Челябинска деньги. Джавадов регулярно устраивал скандалы в местных заведениях, отказываясь оплачивать счет, и записывал ситуацию на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Стало известно об организаторе убийства российского посла Карлова в 2016 году
    Госдеп США подтвердил встречу Блинкена и Си Цзиньпина
    Иностранного футболиста «Спартака» приговорили к тюрьме за нападение на брата
    Назван «побочный эффект» цифровизации московского здравоохранения
    Врач назвала опасные для здоровья ошибки при беге
    В США российский Ка-52 назвали суперхищником
    Стало известно о повышении цен в сети «Вкусно — и точка»
    Российский бренд обругали в сети за откровенную рекламу с полной моделью
    Рогов сообщил о десяти ночных взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.