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11:28, 19 июня 2023Бывший СССР

В Армении заявили о несогласии с Азербайджаном в пункте мирного соглашения

Замглавы МИД Армении Костанян: Ереван и Баку не согласны в одном из аспектов договора

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Армения и Азербайджан не имеют согласия в ряде аспектов мирного соглашения, в том числе по вопросу о карте, согласно которой следует провести делимитацию границы, сказал заместитель главы армянского Министерства иностранных дел (МИД) Ваан Костанян. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, на данный момент нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации, относительно института гарантов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, диалога Баку — Степанакерт», — сказал дипломат, отметив, что работа продолжается.

Он также заявил, что растущая по вине Азербайджана напряженность на границе страны с Арменией и Нагорным Карабахом не способствует стабильности и ставит под вопрос заинтересованность Баку в подписании мирного соглашения.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили об интенсивном обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией. По данным оборонного ведомства, 17 июня азербайджанская армия подверглась обстрелам в направлениях Гедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов страны.

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    Алевтина Запольская
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