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20:01, 19 июня 2023Забота о себе

Харрисон Форд рассказал о восстановлении после многочисленных травм

Харрисон Форд признался, что не может играть в теннис после многочисленных травм
Харрисон Форд

Харрисон Форд. Фото: Rocco Spaziani / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд рассказал, как идет его восстановление после многочисленных травм, полученных на съемках. Новое интервью он дал изданию People.

По словам Форда, он не занимается тяжелыми спортивными упражнениями, а проходит реабилитационные занятия и физиотерапию. «Я восстанавливаюсь после травм, стараюсь продолжать двигаться. Люблю теннис, долгие поездки на велосипеде, но не могу играть в теннис из-за травм плеч, хотя работаю над тем, чтобы вернуться на корт. И не могу ездить на велосипеде», — признался он, назвав себя старым человеком.

В 1984 году Форд получил травму спины во время катания на слоне на съемках фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы». В 2015 он пострадал при крушении самолета. В 2021 году актер повредил плечо на съемках пятой картины из цикла «Индиана Джонс».

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    Александра Лисица
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