Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:55, 22 мая 2023Забота о себе

Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» впервые пробежался после аварии

Сломавший 30 костей актер Джереми Реннер впервые встал на беговую дорожку после аварии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Попавший под семитонную снегоуборочную машину и сломавший более 30 костей Джереми Реннер продемонстрировал в соцсетях успехи, которых добился во время своего восстановления. На пост 52-летнего голливудского актера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание People.

В опубликованной сторис исполнитель роли Соколиного Глаза в «Мстителях» показал, как впервые после аварии встал на беговую дорожку и пробежался. Звезда Голливуда отметил, что занимается на специальном тренажере, который снижает нагрузку на его суставы и кости.

Джереми Реннер признался, что боль является показателем прогресса для него. Он объяснил, что бег дается ему с трудом, поскольку задействует группу мышц отличную от той, которая используется при ходьбе. Кроме того, по словам актера, его нога по-прежнему сломана и в ней находится титан.

Материалы по теме:
«Я прошел все круги ада» Как Дуэйн Джонсон вырвался из нищеты, победил депрессию и стал богатейшим актером современности
«Я прошел все круги ада»Как Дуэйн Джонсон вырвался из нищеты, победил депрессию и стал богатейшим актером современности
14 мая 2023
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Ранее Джереми Реннер показал, что вернулся к спорту после аварии со снегоуборочной машиной. По его словам, усиленно тренироваться его вдохновляет десятилетняя дочь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
Народная артистка РСФСР Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии
В сети восхитились преображением блогерши после расставания с возлюбленным
В Гагаузии избрали главу автономии
Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала Домодедово
Стали известны подробности ранения замглавы администрации белгородского города
Киев призвал Швецию передать Украине истребители Gripen
Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России
Площадь лесных пожаров в России выросла более чем в два раза
Стало известно о перебоях со связью в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.