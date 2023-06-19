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11:11, 19 июня 2023Из жизни

Женщина познакомилась с будущим мужем на собственной свадьбе

Британка встретила будущего мужа на собственной свадьбе и стала для него донором почки

Фото: Unsplash

Жительница города Телфорд, Великобритания, встретила будущего мужа на собственной свадьбе и позже выступила в роли донора почки для него. Об этом сообщает Daily Mirror.

В июне 2011 года Керри Суинтон, которой сейчас 46 лет, выходила замуж. Во время торжества, на которое были приглашены 110 гостей, она познакомилась с ныне 52-летним Марком Тейлором, другом своего тогдашнего мужа. Тейлор даже попал на свадебные фотографии.

Через некоторое время брак британки распался, и в январе 2015 года она подала на развод. Спустя четыре года женщина искала водителя с автомобилем для перевозки пианино. Женщина случайно наткнулась в соцсети на бизнес Тейлора. Они начали общаться.

Спустя неделю после их встречи британец принес Суинтон букет цветов и пригласил ее на свидание. Вскоре они стали парой, и в ноябре 2020 года съехались.

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В декабре 2021 года у Тейлора обнаружили почечную недостаточность из-за генетического заболевания — поликистоза почек. Возлюбленная мужчины узнала, что идеально подходит для пересадки донорского органа. Операция прошла успешно. Оба пациента восстановились дома, а спустя полгода вернулись на работу.

Сейчас пара помолвлена и планирует пожениться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что 26-летняя жительница США ушла от мужа к диджею, который работал на вечеринке в честь их свадьбы. Они живут вместе и собираются создать семью, разница в возрасте их не беспокоит.

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    Алиса Дмитриева
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