МИД КНР не подтвердил и не опроверг готовность Пекина быть гарантом безопасности Украины

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин фактически не ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, не подтвердив и не опровернув готовность Пекина выступить в этой роли. Об этом пишет ТАСС.

«По украинскому вопросу позиция Китая последовательна и ясна, мы будем продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса», — отметила представитель МИД КНР.

Как писало ранее издание Al Jazeera, для достижения мира на Украине гарантии безопасности Киеву может дать Евросоюз, а России — Пекин. При этом автор материала не ссылался на источники, а выразил свое мнение по этому вопросу. Журналист также указал, что Китаю следует меньше поддерживать Россию, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.