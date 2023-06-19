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10:54, 19 июня 2023Мир

Пекин ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

МИД КНР не подтвердил и не опроверг готовность Пекина быть гарантом безопасности Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин фактически не ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, не подтвердив и не опровернув готовность Пекина выступить в этой роли. Об этом пишет ТАСС.

«По украинскому вопросу позиция Китая последовательна и ясна, мы будем продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса», — отметила представитель МИД КНР.

Как писало ранее издание Al Jazeera, для достижения мира на Украине гарантии безопасности Киеву может дать Евросоюз, а России — Пекин. При этом автор материала не ссылался на источники, а выразил свое мнение по этому вопросу. Журналист также указал, что Китаю следует меньше поддерживать Россию, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

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    Виктория Кондратьева
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