Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 19 июня 2023Мир

В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

Белый дом: ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на России
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), однако считают, что ответственность за разрушение объекта лежит на России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной. «Я говорила это раньше и скажу это вновь... русские контролировали дамбу, и им там было не место. На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной», — сказала она.

Дамба на Каховской ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Среди возможных последствий инцидента климатологи и вирусологи назвали распространение таких опасных заболеваний, как холера, сибирская язва и чума. Это может случиться при нарушении целостности соответствующих скотомогильников с их спорами, уточнили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Англия разгромила соперника со счетом 7:0 в матче квалификации Евро-2024
    Участвовавший в СВО доброволец из Узбекистана оказался в бюрократическом тупике
    Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую поддержку Украины
    Сильный пожар в Москве ликвидировали
    У жителя российского региона изъяли тысячи бутылок водки и коньяка
    У Залужного на бронежилете заметили шеврон с Малышом Йодой
    В Китае извлекли уроки из украинского конфликта
    Сильный пожар в Москве попал на видео
    Молдавию обвинили в превращении в анти-Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.