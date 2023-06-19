В США обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

Белый дом: ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), однако считают, что ответственность за разрушение объекта лежит на России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной. «Я говорила это раньше и скажу это вновь... русские контролировали дамбу, и им там было не место. На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной», — сказала она.

Дамба на Каховской ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Среди возможных последствий инцидента климатологи и вирусологи назвали распространение таких опасных заболеваний, как холера, сибирская язва и чума. Это может случиться при нарушении целостности соответствующих скотомогильников с их спорами, уточнили эксперты.