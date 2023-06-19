Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского приграничного региона

Mash: два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Глушково в Курской области

Два человека пострадали при обстреле поселка Глушково в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 67-летнюю женщину и 72-летнего мужчину задело осколками.

В результате обстрела были повреждены школа искусств, здание банка, несколько магазинов и линия электропередачи. Всего по поселку в российском приграничном регионе было выпущено десять снарядов 155 калибра.

18 июня глава Курской области Роман Старовойт заявил, что обстрелу со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Глушковском районе. Поселок Глушково атаковали два раза за день — там зафиксировали более 16 прилетов.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.