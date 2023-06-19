В сети возмутились внешностью блогерши с небритым телом в спортзале

TikTok-блогерша @wikiriot пришла в спортзал с длинными темными волосами в зоне подмышек

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) пришла в спортзал с небритым телом и возмутила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появились в ее TikTok.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом @wikiriot, чей блог насчитывает 17 тысяч подписчиков, запечатлела себя во время тренировки. При этом на кадрах видно, что в зоне подмышек юзерши — длинные темные волосы. «Я всегда прикрывала подмышки в спортзале, потому что боялась, что кто-то увидит. Обычно мне комфортно в таком внешнем виде, но во время тренировок чувствую себя иначе», — рассказала она.

Пользователи сети оценили поступок девушки в комментариях под постом. «Почему женщины думают, что, демонстрируя естественность, они совершают подвиг?», «Просто иди и побрейся», «Я мужчина, и я всегда брею подмышки, потому что иначе они воняют, да и выглядит это неприятно», — написали они.

В апреле блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.