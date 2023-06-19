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22:36, 19 июня 2023Из жизни

Танцы полуголых девушек в окнах в российском городе попали на видео

SHOT: в Красноярске заметили танцы девушек в нижнем белье в окнах дома

В Красноярске в доме на улице Красной Армии заметили танцы полуголых девушек. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Девушек в нижнем белье заметили на втором этаже в окнах жилого дома. Они танцевали в свете ярких фонарей под громкую музыку, которая раздавалась на всю улицу.

В апреле в Благовещенске две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе жилого дома. Соседей возмутило, что девушки трогали чужой автомобиль.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина появилась в голом виде на улице и попала в полицию, где на нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Жительница российского города была в состоянии алкогольного опьянения.

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    Юлия Мискевич
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