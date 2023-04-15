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05:59, 15 апреля 2023Россия

Россиянка голышом прогулялась по улице и попала в полицию

МВД: в Нижнем Новгороде на женщину составили протокол за прогулку по улице в голом виде

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Жительница Нижнего Новгорода появилась в голом виде на улице и попала в полицию, где на нее составили административный протокол. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

40-летняя россиянка в четверг, 13 апреля, прогулялась по улице Горького. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в полицию. Она была в состоянии алкогольного опьянения. На женщину составили протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Мелкое хулиганство»).

По указанной статье ей грозит до одной тысячи рублей штрафа или до 15 суток ареста. Материал передали на рассмотрение в суд.

Ранее в Уфе мужчина без одежды сбежал из Республиканского ожогового центра на улице Блюхера, попросил вызвать полицию и, как сообщают очевидцы, угрожал самоубийством. Мужчину остановили сотрудники больницы и правоохранители.

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Марина Совина
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