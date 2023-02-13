Сбежавший из больницы голый россиянин попросил вызвать полицию и попал на видео

В Уфе голый мужчина сбежал из больницы, попросил вызвать полицию и угрожал самоубийством

В Уфе мужчина без одежды сбежал из Республиканского ожогового центра на Блюхера, попросил вызвать полицию и, как сообщают очевидцы, угрожал самоубийством. Об этом, публикуя заснятые очевидцами кадры, пишет Telegram-канал Mash Batash.

На записи видно, как голый мужчина, перемотанный бинтами, стоит у автомобиля на улице и просит вызвать правоохранителей. Голос за кадром в ответ на это говорит ему, что сотрудники полиции скоро приедут. На другой видеозаписи видно, как голый мужчина идет мимо машин и пинает их, из-за чего срабатывает сигнализация. В этот момент к россиянину пытаются подойти правоохранители.

По данным авторов канала, 63-летний мужчина провел в больнице несколько дней, а затем захотел сбежать. Для этого он решил взять с собой нож. Мужчину остановили сотрудники больницы и правоохранители.

Ранее в городе Бодайбо Иркутской области заметили абсолютно голого мужчину, который прогуливался по улице в 15-градусный мороз. Как объяснил россиянин, он проиграл в карты и остальные участники партии загадали ему пройтись голым по улице.