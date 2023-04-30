Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:36, 30 апреля 2023Россия

Две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе в российском городе

ИА «Порт Амур»: в Благовещенске две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе дома

Кадр видео: «Порт Амур — новости Амурской области» / YouTube

В Благовещенске две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе жилого дома. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

Судя по видео с камер, которые прислали в редакцию агентства, это произошло произошел 20 апреля в 2:00 ночи. Соседей возмутило, девушки трогали чужой автомобиль.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина появилась в голом виде на улице и попала в полицию, где на нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Жительница российского города была в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Уфе мужчина без одежды сбежал из Республиканского ожогового центра на улице Блюхера, попросил вызвать полицию и, как сообщают очевидцы, угрожал самоубийством.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Карл III наденет на коронацию мантию короля Георга VI
Российские зенитчики сбили украинский Bayraktar
Сооснователь Twitter раскритиковал Маска за управление соцсетью
Международный фонд направит сотни миллионов долларов украинскому бизнесу
Пожилой «турникмен» в вагоне столичного метро попал на видео
Две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе в российском городе
США призвали Армению и Азербайджан к диалогу
В США рассказали о потере интереса Байдена к Украине
США обвинили в разжигании конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.