Две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе в российском городе

ИА «Порт Амур»: в Благовещенске две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе дома

В Благовещенске две полуодетые девушки устроили фотосессию во дворе жилого дома. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

Судя по видео с камер, которые прислали в редакцию агентства, это произошло произошел 20 апреля в 2:00 ночи. Соседей возмутило, девушки трогали чужой автомобиль.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина появилась в голом виде на улице и попала в полицию, где на нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Жительница российского города была в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Уфе мужчина без одежды сбежал из Республиканского ожогового центра на улице Блюхера, попросил вызвать полицию и, как сообщают очевидцы, угрожал самоубийством.