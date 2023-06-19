Россияне пытались сжечь соседей из-за вытоптавших огород коров

В Курганской области пара пыталась сжечь соседей с детьми за вытоптанный коровами огород

В Курганской области правоохранительные органы задержали пару, которые пытались сжечь соседку с детьми из-за вытоптанного коровами огорода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанные — 37-летний мужчина и 25-летняя женщина, проживающие в селе Колесниково. Они решили отомстить соседям, разозлившись за то, что их скот попортил посадки. Рано утром парочка пришла в соседний дом, где были 59-летняя хозяйка, 17-летний подросток и восьмилетняя девочка. Напавшие облили их бензином и хотели поджечь, но женщина сумела дать им отпор и вызвала полицию.

В результате нападения никто не пострадал. В отношении пары возбуждено уголовное дело.

15 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина попытался заживо сжечь 85-летнего арендодателя. Пенсионера госпитализировали с ожогами второй-третьей степени. Квартиросъемщик облил его бензином и поджег. Подозреваемого задержали.