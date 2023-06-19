Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 19 июня 2023Силовые структуры

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша

Волк: Россия выдала Латвии ее гражданина, осужденного за незаконный оборот наркотиков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за незаконный оборот наркотиков латыша Андрейса Малюхинса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Российские силовики передали фигуранта в пункте пропуска Лудонка — Виентули компетентным органам Латвийской Республики.

По данным латвийских властей, в январе 2015 года Малюхинса задержали в Риге при попытке перевезти и продать 12 килограммов марихуаны. Рижский региональный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, однако он скрылся от уголовного преследования за границей.

В марте 2020 года осужденный был объявлен в международный розыск. Его задержали в январе в Ленинградской области. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией
    Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран
    Рита Дакота показала целлюлит на фото в купальнике
    Пленный украинский военный пожаловался на командование ВСУ
    Елена Летучая перечислила свои табу в питании
    Орел попытался отобрать у лисицы кролика и отправил ее в сальто-мортале
    Китайцы массово устремились в Москву
    Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша
    Появились доказательства наличия жидкого ядра у Марса
    Богатые страны обвинили в невыполнении договоренностей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.