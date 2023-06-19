Россиянин куском льда лишил глаза знакомого и получил срок

В Оренбурге суд дал 3,5 года колонии мужчине, который куском льда лишил знакомого глаза

Апелляционный суд города Оренбурга оставил без изменений приговор 50-летнему мужчине, который в ходе конфликта куском льда лишил знакомого левого глаза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что 31 марта на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры один из них взял острый кусок льда и ударил им другого по лицу. В результате удара у мужчины сильно пострадал левый глаз.

Агрессора признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к исправительной колонии строгого режима на 3,5 года. Мужчина и его адвокат попытались оспорить это решение и направили в суд апелляционные жалобы с требованием смягчить наказание, но их не удовлетворили. Приговор вступил в силу.

В мае сообщалось, что в Хакасии местный житель попытался разделать ножом мясо и случайно лишил глаза своего семилетнего сына.