Литва усилит погранконтроль с Белоруссией и добавит к колючей проволоке патрульную тропу

Литва решила усилить пограничный контроль с Белоруссией и развить инфраструктуру, добавив к уже имеющейся колючей проволоке патрульную тропу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на белорусские СМИ.

«Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу», — говорится в публикации.

Уточняется, что работы по прокладыванию тропы начнутся 19 июня. Ее ширина составит три с половиной метра, что позволит литовским пограничникам передвигаться как пешком, так и на транспорте.

Ранее британская газета The Times заявила, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть президента Александра Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не располагают сведениями об этих мероприятиях, но заверил, что Россия и Белоруссия готовы противостоять угрозам их стабильности.

