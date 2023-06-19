Производитель истребителей F-16 заявил о готовности обучать пилотов с Украины

FT: производитель F-16 заявил о готовности обучать пилотированию летчиков с Украины

Компания-производитель истребителей F-16 Lockheed Martin готова заняться обучением украинских пилотов, если страны НАТО решат направить на Украину боевые самолеты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на операционного директора Lockheed Фрэнка Сент-Джона.

Также компания готова помочь с обучением технического персонала и предоставить Украине все нужные комплектующие для эксплуатации истребителей F-16.

При этом в компании считают, что после завершения военного конфликта на Украине или возле ее границ можно создать базу компании для обслуживания истребителей.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна готова предоставить истребители F-16 Украине, но сделает это только вместе с другими странами.

16 июня президент России Владимир Путин прокомментировал возможную передачу истребителей F-16 Киеву. Он пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины.