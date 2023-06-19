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17:13, 19 июня 2023Мир

Производитель истребителей F-16 заявил о готовности обучать пилотов с Украины

FT: производитель F-16 заявил о готовности обучать пилотированию летчиков с Украины

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Компания-производитель истребителей F-16 Lockheed Martin готова заняться обучением украинских пилотов, если страны НАТО решат направить на Украину боевые самолеты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на операционного директора Lockheed Фрэнка Сент-Джона.

Также компания готова помочь с обучением технического персонала и предоставить Украине все нужные комплектующие для эксплуатации истребителей F-16.

При этом в компании считают, что после завершения военного конфликта на Украине или возле ее границ можно создать базу компании для обслуживания истребителей.

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Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна готова предоставить истребители F-16 Украине, но сделает это только вместе с другими странами.

16 июня президент России Владимир Путин прокомментировал возможную передачу истребителей F-16 Киеву. Он пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины.

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    Александр Слабиев
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