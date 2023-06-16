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18:19, 16 июня 2023Россия

Путин пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины

Путин: Россия рассмотрит варианты ударов по F-16 для ВСУ, размещенным за пределами Украины

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

В случае размещения предназначенных Киеву истребителей F-16 за пределами Украины Россия рассмотрит варианты ударов по ним. Об этом заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция доступна на Rutube.

«Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — пообещал глава государства, отдельно подчеркнув, что это создаст вероятность втягивания НАТО в конфликт России и Украины.

Кроме того, Путин предупредил, что в случае поставок истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) они будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard.

Ранее Путин сообщил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин различного класса, каждый день потери растут. «Больше даже, чем один к десяти по сравнению с Российской армией», — заявил президент.

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    Зураб Дарахвелидзе
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