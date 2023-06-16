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17:28, 16 июня 2023Бывший СССР

Путин предрек истребителям F-16 на Украине судьбу горящих танков Leopard

Президент Путин: самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard

Фото: Jacques Boissinot / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предрек самолетам F-16 в случае их поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) судьбу танков Leopard. Об этом он высказался во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Путин заявил, что американские истребители будут гореть на Украине так же, как и ранее поставленные ВСУ немецкие танки. По его словам, сомнений в этом нет.

Во время выступления на ПМЭФ Путин также заявил, что российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники.

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    Алевтина Запольская
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