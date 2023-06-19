Макрон подтвердил размещение на Украине ЗРК SAMP/T

Президент Франции Макрон заявил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину готов к эксплуатации

Франко-итальянский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции по ПВО на полях авиасалона Ле Бурже, передает РИА Новости.

Макрон отметил, что он рад сделать совместное заявление с премьером Италии Джорджей Мелони о размещении ЗРК на Украине.

Ранее Макрон заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к началу переговорного процесса с Россией. «Мы надеемся, что контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — сказал он.

До этого сообщалось, что порядка 20 военнослужащих ВСУ прошли обучение на военной базе в итальянском городе Сабаудия в преддверии отправки Киеву ЗРК SAMP/T. После обучения украинских военных ЗРК должны перевезти на Сардинию, где, возможно, солдатам ВСУ будет разрешено провести стрельбы.