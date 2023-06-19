Греция подтвердила спасение людей русскими моряками в Средиземном море

Береговая охрана Греции подтвердила спасение российскими моряками людей с судна «Авалон»

Российские моряки из состава экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 человек с терпящего бедствие судна Авалон и доставили их на остров Калимнос. Информацию об этом подтвердила Береговая охрана Греции, передает ТАСС.

«Судно под российским флагом спасло людей. 68 человек отправлены на остров Калимнос», — заявил представитель греческой Береговой охраны. Он отметил, что спасенным была оказана медицинская помощь, и позднее они были переданы греческим катерам в бухте острова Калимнос.

Ранее о спасательной операции в территориальных водах Греции сообщило Минобороны России. Отмечается, что корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.