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12:27, 19 июня 2023Мир

Греция подтвердила спасение людей русскими моряками в Средиземном море

Береговая охрана Греции подтвердила спасение российскими моряками людей с судна «Авалон»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские моряки из состава экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 человек с терпящего бедствие судна Авалон и доставили их на остров Калимнос. Информацию об этом подтвердила Береговая охрана Греции, передает ТАСС.

«Судно под российским флагом спасло людей. 68 человек отправлены на остров Калимнос», — заявил представитель греческой Береговой охраны. Он отметил, что спасенным была оказана медицинская помощь, и позднее они были переданы греческим катерам в бухте острова Калимнос.

Ранее о спасательной операции в территориальных водах Греции сообщило Минобороны России. Отмечается, что корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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    Виктория Кондратьева
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