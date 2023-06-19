Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:36, 19 июня 2023Бывший СССР

Нарышкин рассказал о судьбе многомиллионной западной помощи Украине

Нарышкин: западная финансовая помощь Украине оседает на иностранных счетах чиновников

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Западная финансовая помощь Украине не доходит до простых граждан, оседая на иностранных счетах чиновников. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет «Российская газета».

По его словам, украинские власти контролируют многомиллионные иностранные ассигнования, поступающие в адрес страны, и зачастую рассматривают эти деньги в качестве личного достояния, прикрываясь складывающейся в республике ситуацией.

16 июня стало известно, что Великобритания передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине.

Ранее глава СВР заявил, что западные элиты видят в украинцах «пушечное мясо», которое можно использовать в противостоянии с Россией без риска для жизни американских и британских военных. По его мнению, когда украинцы «закончатся», на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине назвали единственный путь к завершению конфликта с Россией
    В России подорожал бензин
    Дизайнер интерьеров предостерегла от выбора нескольких цветов для спальни
    Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии артиллерийской поддержки
    Полиция конфисковала у заключенных двух свиней и 12 боевых петухов
    Тарпищев рассказал о выдаче виз российским теннисистам для участия в Уимблдоне
    Россиянина осудили на 13 лет за ограбление банка на пять миллионов рублей
    Врач перечислила россиянам простые способы избавиться от растяжек
    Экс-ведущая «Давай поженимся!» рассказала о попадании на проект
    Россиянам дали советы по правильному питанию при ограниченном бюджете
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.