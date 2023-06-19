Нарышкин рассказал о судьбе многомиллионной западной помощи Украине

Нарышкин: западная финансовая помощь Украине оседает на иностранных счетах чиновников

Западная финансовая помощь Украине не доходит до простых граждан, оседая на иностранных счетах чиновников. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет «Российская газета».

По его словам, украинские власти контролируют многомиллионные иностранные ассигнования, поступающие в адрес страны, и зачастую рассматривают эти деньги в качестве личного достояния, прикрываясь складывающейся в республике ситуацией.

16 июня стало известно, что Великобритания передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине.

Ранее глава СВР заявил, что западные элиты видят в украинцах «пушечное мясо», которое можно использовать в противостоянии с Россией без риска для жизни американских и британских военных. По его мнению, когда украинцы «закончатся», на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы.