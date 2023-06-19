В Новой Каховке не нашли возбудитель холеры в воде

«Известия»: врачи в Новой Каховке не нашли в воде возбудитель холеры после разрушения ГЭС

Врачи в Новой Каховке не нашли в воде возбудитель холеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на старшего сотрудника мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрия Андреевского.

Корреспондент издания спросил у медицинского работника, был ли обнаружен подобный возбудитель в воде. «Официальных подтверждений данному факту нет», — заявил Андреевский. По информации издания, специалисты проверяют питьевую воду и то, соответствует ли она нормам.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков заявил, что такие опасные заболевания, как холера, сибирская язва или чума, могут распространиться после разрушения Каховской ГЭС только в случае, если будет нарушена целостность соответствующих скотомогильников с их спорами.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.