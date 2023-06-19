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17:28, 19 июня 2023Россия

Чеченский силовик повторил фото бойца ДРГ с указателем таможни под Белгородом

Силовик из Чечни повторил фото бойца ДРГ с указателем таможни под Белгородом

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Сотрудник чеченских силовых структур повторил фото бойца украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на таможенном пункте в Грайворонском районе Белгородской области. Фотографию опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На снимке силовик держит в руках указатель с надписью «паспортный контроль» на русском и английском языках. Ранее аналогичное фото опубликовал один из участников ДРГ, которая в мае зашла на территорию Грайворонского округа.

«Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?» — поинтересовался Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о начале охраны госграницы в Белгородской области батальоном «Запад-Ахмат». По его словам, бойцы указанного подразделения будут противодействовать украинским ДРГ, в частности предотвращать их проникновение на территорию региона.

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    Алан Босиков
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