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11:17, 19 июня 2023Россия

Стали известны подробности пожара в штабе дивизии ЦВО

Ura.ru: пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани начался в кабинете комдива

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пожар в штабе дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Елани начался с кабинета командира дивизии. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источник в военном городке.

О пожаре на объекте Минобороны России стало известно в понедельник, 19 июня.

По словам источника, кабинет комдива находится на втором этаже сгоревшего здания. «В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время», — пояснил собеседник агентства. Возгорание заметили дневальные и вызвали пожарных, добавил он.

В мае сообщалось о пожаре в здании Минобороны России в центре Москвы. Позже в столичном главке МЧС России опровергли информацию о пожаре.

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    Алан Босиков
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