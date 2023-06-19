Стали известны подробности пожара в штабе дивизии ЦВО

Ura.ru: пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани начался в кабинете комдива

Пожар в штабе дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Елани начался с кабинета командира дивизии. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источник в военном городке.

О пожаре на объекте Минобороны России стало известно в понедельник, 19 июня.

По словам источника, кабинет комдива находится на втором этаже сгоревшего здания. «В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время», — пояснил собеседник агентства. Возгорание заметили дневальные и вызвали пожарных, добавил он.

В мае сообщалось о пожаре в здании Минобороны России в центре Москвы. Позже в столичном главке МЧС России опровергли информацию о пожаре.