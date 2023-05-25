В здании Минобороны России произошел пожар
ТАСС: в здании Минобороны России в центре Москвы произошел пожар
В здании Министерства обороны России в центре Москвы произошел пожар, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что возгорание в здании ведомства на Фрунзенской набережной произошло на одном из балконов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара не уточняются.
В одном из зданий Минобороны по адресу Знаменка, 19 в этом году, 5 апреля, также произошел пожар. Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что нештатная пожарная команда совместно с прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС оперативно локализовала очаг задымления. Пострадавших в результате пожара не было.