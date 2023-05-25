В здании Минобороны России произошел пожар

ТАСС: в здании Минобороны России в центре Москвы произошел пожар

В здании Министерства обороны России в центре Москвы произошел пожар, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание в здании ведомства на Фрунзенской набережной произошло на одном из балконов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара не уточняются.

В одном из зданий Минобороны по адресу Знаменка, 19 в этом году, 5 апреля, также произошел пожар. Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что нештатная пожарная команда совместно с прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС оперативно локализовала очаг задымления. Пострадавших в результате пожара не было.