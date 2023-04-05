Минобороны заявило о локализации пожара в здании ведомства в центре Москвы

Минобороны заявило, что пожар в здании ведомства на улице Знаменка в Москве локализован

Пожар в здании Минобороны в центре Москвы локализован. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован. Осуществляется проливка помещения», — заявили в министерстве. Там добавили, что никто не пострадал, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пожар произошел в одном из зданий на улице Знаменка вечером в среду, 5 апреля. Огни пламени были видны из окна на третьем этаже, сообщили в экстренных службах. О причинах случившегося пока неизвестно.

Дом на улице Знаменка, 19 , — старое здание Генштаба. Этот дом уже горел в 2016 году — тогда у него обрушилась кровля, пожар тушили около девяти часов. Предварительной причиной была названа неисправность электропроводки, пострадал один человек — пожарный, который боролся с огнем.