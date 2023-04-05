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21:30, 5 апреля 2023Россия

Стала известна предварительная причина пожара в здании Минобороны в Москве

ТАСС: причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы стал аварийный режим электросети
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аварийный режим электросети стал причиной пожара в здании Министерства обороны в центре Москвы. О предварительной причине происшествия ТАСС 5 апреля сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привел аварийный режим работы электросети», — уточнил собеседник агентства.

Вечером этого же дня в одном из зданий ведомства начался пожар на третьем этаже. Ему присвоили второй повышенный номер сложности из пяти существующих.

Позже сообщалось, что открытое горение было ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В Минобороны уточнили, что нештатная пожарная команда совместно с прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС оперативно локализовала очаг задымления. Пострадавших в результате пожара нет.

Также было опубликовано видео пожара в здании Минобороны. На появившихся в сети кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за крыши одного из домов.

Здание на улице Знаменка, 19, — старое здание Генштаба. Этот дом уже горел в 2016 году. Тогда у него обрушилась кровля, пожар тушили около девяти часов. Предварительной причиной была названа неисправность электропроводки, пострадал один человек.

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Марина Совина
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