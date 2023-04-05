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19:59, 5 апреля 2023Россия

Появились кадры пожара в здании Минобороны в Москве

Опубликованы кадры пожара в здании Минобороны России в Москве
СюжетПожар в Москве

Пожар в здании Минобороны России в Москве попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На появившихся в сети кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за крыши одного из домов.

О пожаре в здании военного ведомства на улице Знаменка, 19 стало известно вечером 5 апреля. По данным экстренных служб, возгоранию присвоен второй номер сложности из пяти. О причинах пожара не сообщается.

Ранее в Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны России. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, объект расположен на территории трех муниципалитетов.

Алан Босиков
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