Стало известно о дотла сгоревшем штабе дивизии ЦВО

Ura.ru: в Елани дотла сгорел штаб дивизии Центрального военного округа

В Еланском гарнизоне Свердловской области дотла сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом стало известно порталу Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что все произошло вечером 18 июня. По его данным, представители экстренных служб начали разбор завалов.

Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

В мае сообщалось о пожаре в здании оборонного ведомства в центре Москвы.

Огонь вспыхнул на одном из балконов Минобороны на Фрунзенской набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили столичные экстренные службы.

До этого стало известно о пожаре в одном из зданий Минобороны по адресу улица Знаменка, дом 19.