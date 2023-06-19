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09:57, 19 июня 2023Россия

Стало известно о дотла сгоревшем штабе дивизии ЦВО

Ura.ru: в Елани дотла сгорел штаб дивизии Центрального военного округа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В Еланском гарнизоне Свердловской области дотла сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом стало известно порталу Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что все произошло вечером 18 июня. По его данным, представители экстренных служб начали разбор завалов.

Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

В мае сообщалось о пожаре в здании оборонного ведомства в центре Москвы.

Огонь вспыхнул на одном из балконов Минобороны на Фрунзенской набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили столичные экстренные службы.

До этого стало известно о пожаре в одном из зданий Минобороны по адресу улица Знаменка, дом 19.

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    Анна Щербакова
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