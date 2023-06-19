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23:15, 19 июня 2023Россия

Сильный пожар в Москве ликвидировали

ГУ МЧС по Москве: пожар на Новосущевской улице в Москве ликвидировали

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сильный пожар в Тверском районе Москвы ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами в 22:33 пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В 22:34 пожар полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

О пожаре на Новосущевской улице стало известно вечером 19 июня. По предварительной информации, загорелись утеплитель и пенопласт на стройке. Шесть человек эвакуировали по автолестнице. Данных о количестве пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар на рынке «Садовод». На опубликованных кадрах видно, как загорелся один из павильонов, находящийся на шестой линии.

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    Юлия Мискевич
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