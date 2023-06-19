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12:14, 19 июня 2023Россия

Дагестанку выселили из квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА

Baza: дагестанку выселили из съемной квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА

Фото: Polsinaut / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане девушку выселили из съемной квартиры после прогулки в шортах-велосипедках во дворе и ссоры с бойцом ММА. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Дагестанка торопилась по своим делам, когда к ней обратился молодой человек. Он сделал девушке замечание из-за внешнего вида. По мнению спортсмена, жительница разгуливала по району «в одних трусах».

Девушка с такой оценкой не согласилась и заявила, что оппонент не имеет права ее оскорблять, поскольку не является ее родственником. Часть диалога она успела снять на камеру мобильного телефона. По словам горожанки, парень сыпал оскорблениями, плевал в ее сторону и даже поднял руку.

Вернувшись домой, девушка поспешила рассказать о произошедшем в соцсетях. Под роликом в комментариях начался спор. Позже боец ММА позвал дагестанку побеседовать снова один на один. Девушка отказалась и заявила в полицию. Однако оперативники предпочли не вмешиваться в разборки.

Владельцы квартиры, узнав о ситуации и посмотрев видео, попросили девушку съехать.

Спортсмен также высказался о произошедшем. По версии молодого человека, девушка после замечания о коротких шортах первой обматерила его.

Ранее сообщалось, что жительница Северной Осетии пожаловалась на слежку со стороны бывшего мужа и побои на глазах у детей. Россиянка неоднократно обращалась в полицию с заявлениями, но сотрудники не предприняли никаких мер по обеспечению безопасности.

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    Анна Щербакова
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