Названо условие прекращения поставок оружия Украине

Политолог Леви предрек долгие поставки западного оружия Украине

Страны Запада продолжат поставлять оружие Украине, пока есть люди, готовые брать его в руки. Прекращение поставок возможно только в случае переосмысления государствами целесообразности участия в конфликте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«В сегодняшней реальности я скорее предполагаю, что конфликт будет длиться очень долго. Пока есть живая сила, пока есть люди, готовые брать в руки оружие, его будут поставлять. Когда люди начнут заканчиваться, оружие будут поставлять для партизан. В любом случае, я полагаю, что поставки будут идти достаточно долго», — считает Леви.

Политолог считает, что перемен можно ожидать только в случае, если в США произойдут изменения, связанные с переосмыслением целесообразности участия в конфликте. Он также не исключил, что на государство могут надавить европейские страны.

«Поскольку на данный момент мы вид им, что экономика США вполне способна выдержать долгие поставки вооружений, иллюзий здесь быть не должно. Гипотетически, возможна ситуация, при которой страны Европы надавят на США и государство примет решение об окончании конфликта, вынудит Украину сесть за стол переговоров, страну разделят по линии соприкосновения войск. Но пока говорить об этом не приходится, время не наступило», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия не питает иллюзий относительно того, что Запад прекратит поставки оружия Украине. Также дипломат заявил, что Запад видит все инциденты, связанные с ксенофобией на Украине, но предпочитает закрывать на них глаза.

