МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставлять оружие Украине

В Москве не питают иллюзий, что Запад рано или поздно прекратит поставлять оружие в интересах Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян», — оценил перспективы дипломат, отметив, что Запад в любой момент может прекратить оказывать Киеву военную и экономическую помощь по ряду причин.

Также дипломат заявил, что Запад видит все проявления и инциденты, связанные с ксенофобией и нацизмом на Украине, но предпочитает закрывать глаза на них ради создания очага напряженности на российских границах. «Поэтому он и дальше будет продолжать закрывать глаза на преступления киевского режима», — резюмировал Полищук.

Ранее президент США Джо Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО и подчеркнул, что страна может соответствовать стандартам альянса, однако вступление в альянс не происходит сразу.