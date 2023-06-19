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09:32, 19 июня 2023Мир

В МИД России оценили перспективы прекращения Западом поставок оружия Украине

МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставлять оружие Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Москве не питают иллюзий, что Запад рано или поздно прекратит поставлять оружие в интересах Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян», — оценил перспективы дипломат, отметив, что Запад в любой момент может прекратить оказывать Киеву военную и экономическую помощь по ряду причин.

Также дипломат заявил, что Запад видит все проявления и инциденты, связанные с ксенофобией и нацизмом на Украине, но предпочитает закрывать глаза на них ради создания очага напряженности на российских границах. «Поэтому он и дальше будет продолжать закрывать глаза на преступления киевского режима», — резюмировал Полищук.

Ранее президент США Джо Байден оценил шансы Украины на вступление в НАТО и подчеркнул, что страна может соответствовать стандартам альянса, однако вступление в альянс не происходит сразу.

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    Виктория Кондратьева
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