Шансы на потепление отношений США и Китая оценили

Политолог Асафов назвал маловероятным потепление отношений США и Китая

Шансы на потепление отношений США и Китая минимальны. Именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с Китаем станет одной из основных тем предвыборной кампании действующего президента Штатов Джо Байдена, визиты в КНР высокопоставленных американских чиновников этого не изменят. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Китай в любом случае будет темой предвыборной программы Байдена, причем с сохранением прежних акцентов. Стороны имеют достаточно плотные экономические отношения, но в широком политическом ключе говорить о резком потеплении сложно. Мы помним, как экс-президент США Дональд Трамп приезжал в Китай, говорил о гарантиях и договоренностях, а потом сам же их нарушал», — сказал Асафов.

Он также заметил, что в создание концепции китайской угрозы в США было вложено слишком много сил и средств, поэтому отказываться от нее сейчас вряд ли станут. Тем не менее это не исключает возможности посещения КНР американскими политиками и даже попыток ведения диалога.

«Нужно создавать контекст для того, чтобы потом объяснять, почему именно в таком контексте складываются американо-китайские отношения. В любом случае для того, чтобы было потепление в отношениях, чтобы находились какие-то общие точки, американцам необходимо менять политику. А конфликт с Китаем и есть их госполитика. Так что, на мой взгляд, даже ситуативные договоренности между странами маловероятны», — заключил собеседник Ленты.ру.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил влияние визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Он выразил надежду на то, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений.