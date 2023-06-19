Российский посол рассказал о русофобии в Румынии

Посол РФ в Бухаресте Кузьмин: в Румынии существует русофобия, у нее геополитические корни

В Румынии действительно существует русофобия, она имеет геополитические корни. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

По его словам, между Россией и Румынией существовали и до сих пор существуют традиции симпатии, дружбы и духовного родства на основе православия. Однако, по словам посла, сейчас они искажены недавними геополитическими наслоениями. «К сожалению, я пока не вижу в Румынии сил, которые отважились бы поднять голос за восстановление исторической правды в наших отношения», — добавил он.

Он напомнил, что в XVIII-XIX веках Россия стремилась к теплым морям, чтобы обеспечить беспрепятственный проход торговых судов на мировые рынки. Кузьмин отметил, что интересы России и Румынии очень схожи, поскольку воюя с Османской империей, страна расчищала путь и к будущей независимости Румынии.

Кузьмин напомнил, что после Крымской войны Румыния сделала выбор в пользу Франции Наполеона III, видевшего Россию геополитическим соперником. При этом, указал он, Россия никогда не приходила в Румынию как завоеватель, не совершала военных преступлений и зверств, подобных тем, что румынские войска учинили на территории СССР. «Вспомнить только массовую резню евреев в Одессе, за которую несет ответственность режим [Иона] Антонеску», — заключил он.

Ранее Россия выразила обеспокоенность в связи с беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции. По ее словам члена российской дипмиссии при ООН в Женеве Кристины Сукачевой, соответствующая информация об агрессии на бытовом уровне регулярно поступает от соотечественников.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не все руководители западных стран разделяют русофобские настроения. Так, сегодня Россия продолжает сотрудничество со своими партнерами. В пример он привел отношения Москвы и Анкары.