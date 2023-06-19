Стало известно об организаторе убийства российского посла Карлова в 2016 году

Sabah: организатор убийства посла Карлова живет в США и помогает радикалам из FETÖ

Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году живет в штате Техас, США, и активно помогает турецким исламским радикалам из организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), предоставляя им американские рабочие визы через подставные коммерческие компании. Об этом стало известно газете Sabah.

«Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа — полицейского, убившего Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США. Алсанчак лично передал приказ Мурату Токаю, начальнику полиции Анкары, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа», — говорится в публикации. Также сообщается, что визы предоставляются для разведывательной работы членов FETÖ.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

9 марта 2021 года суд в Турции оправдал пятерых фигурантов, проходивших по делу об убийстве Карлова. При этом шестерым назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет. Как минимум пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек.