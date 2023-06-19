В российском регионе три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой

Baza: в Кабардино-Балкарии три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой

В Кабардино-Балкарии три женщины покончили с собой после самоубийства их четвертой сестры. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, женщина покончила с собой четыре дня назад. После этого ее родные стали обвинять в произошедшем трех сестер.

О том, что три женщины совершили самоубийство, стало известно ранее — их тела нашли в горящей машине неподалеку от автотрассы «Чегем Второй — Булунгу» 17 июня. Погибшим было 42, 43 и 48 лет.

Брат россиянок заявил, что за час до случившегося они предупредили его о самоубийстве. После этого связь с женщинами оборвалась.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток покончил с собой после выписки из частного реабилитационного центра. По предварительной информации, мальчик был сильно покалечен — предположительно, его избили незадолго до выписки.