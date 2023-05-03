Российский подросток покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

В Екатеринбурге подросток покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга 15-летний подросток покончил с собой после выписки из частного реабилитационного центра. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказал, что вечером 2 мая мальчик вернулся домой из реабилитационного учреждения, в котором он находился с апреля по инициативе его матери. По предварительной информации, подросток был сильно покалечен — предположительно, его избили незадолго до выписки.

Тело мальчика обнаружили утром 3 мая. В тот момент его мать находилась в соседней комнате. Источник добавил, что после случившегося женщина была в состоянии сильного шока и не смогла дать показания.

Причины, по которым подросток оказался в реабилитационном центре, не уточняются. Представители регионального управления Следственного комитета России пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что пациент саратовского реабилитационного центра умер от пыток. Мужчина подвергался неоднократным издевательствам со стороны девяти человек, в том числе ранее судимых директора и его консультанта. В пытках также принимали участие постояльцы учреждения.

До этого в Москве 26-летнего сотрудника реабилитационного центра задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней пациентки. Мужчина запугал жертву, пригрозив, что с ней расправятся его друзья, если она кому-то расскажет о произошедшем.